Dreamhack Hannover : Neuer Eintracht-Kader besiegt NNO im Prime-Showmatch

Hannover Premiere geglückt: Eintracht Spandau fegt mit neuer Aufstellung das Streamer-Team NNO beim Showmatch aus der Messehalle. Zuvor hatte das Team von HandOfBlood seine Aufstellung für 2023 vorgestellt.

„Das war so easy, dass ich jetzt keine Pause brauch und direkt das Interview geben kann“, sagte Toplaner Mahdi „Pride“ Nasserzadeh mit breiter Brust nach dem 1:0 auf der Bühne.

NNO leistet in beiden Spielen Gegenwehr

Spandau ging in der ersten Partie früh in Führung und dominierte das frühe Spiel. Immer wieder gelang es NNO jedoch, einzelne Helden der Gegner zu eliminieren. In der Folge konnte das Streamer-Team mehrere Versuche, das Spiel zu beenden, abwehren. Nach rund 34 Minuten und 35 Eliminierungen auf Spandaus Seite fiel jedoch der rote Nexus.