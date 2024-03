Leichtathletik Neugebauer gewinnt Zehnkampf in Austin

Bei der WM in Budapest im Vorjahr hatte er als Halbzeitführender am Ende den fünften Rang belegt. Beim Wettkampf in der deutschen Nacht zum Karfreitag passierte ihm das nicht. Neugebauer hat von dem WM-Auftritt gelernt und gehört im Zehnkampf zu den größten deutschen Leichtathletik-Hoffnungen bei den Olympischen Spielen im Sommer in Paris.