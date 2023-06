Leichtathletik Neugebauers überraschender Zehnkampf-Rekord

Neugebauer sieht sich trotzdem noch nicht an Limit angekommen. „Ich habe definitiv noch Potenzial“, sagte er im Interview mit dem TV-Sender Sport1. Auch der Bundestrainer traut ihm noch größere Punktzahlen zu, will ihn aber nicht zum 9000-Punkte-Kandidaten machen. „Die Bürde will ich ihm noch nicht auferlegen wollen. Jetzt soll er erst einmal die Leistung, die er gebracht hat, feiern und genießen“, betonte Hallmann. „Ich will jetzt nicht zu gierig sein, würde es aber auch nicht verhindern, wenn es in den nächsten Jahren so kommt.“