Ski nordisch : Neun Norweger und ein Brite: Lokalmatadoren dominieren

Lillehammer Dass der Beste der bisherigen Saison nicht dabei war, hielt Norwegens Skilangläufer nicht auf. Beim Loipen-Heimspiel in Lillehammer dominierten die Lokalmatadoren auch ohne den kurzfristig fehlenden Johannes Hoesflot Klaebo fast nach Belieben.

Gleich neun Norweger schafften es im Rennen über zehn Kilometer in der freien Technik in die Top-Ten. Einzige Ausnahme war der Brite Andrew Musgrave, der Vierter wurde. Den Sieg sicherte sich Iver Tildheim Andersen vor Didrik Toenseth und Hans Christer Holund.

Als bester deutscher Langläufer belegte Friedrich Moch den 16. Platz. Klaebo hatte am vergangenen Wochenende zum Saisonauftakt in Finnland alle drei Rennen gewonnen. Am Freitagmorgen gab der Weltverband Fis seinen Startverzicht ohne die Angabe von Gründen bekannt.