NBA New Orleans holt Basketball-Weltmeister Theis

Theis kann damit im dritten Testspiel der Nationalmannschaft am Samstag (19.30 Uhr/Magentasport) in Hamburg gegen die Niederlande auflaufen. In den beiden bisherigen Begegnungen gegen Frankreich mit einem Sieg und einer Niederlage im Rahmen der Olympia-Vorbereitung hatte der ehemalige Braunschweiger aus versicherungstechnischen Gründen noch gefehlt.