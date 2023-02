American Football : NFL-Boss: „Man wird mehr Football in Deutschland sehen“

Stellt weitere NFL-Spiel in Deutschland in Aussicht: Roger Goodell. Foto: Mike Stewart/AP/dpa

Phoenix NFL-Boss Roger Goodell hat weitere American-Football-Spiele in Deutschland in Aussicht gestellt.

Weil das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt für die Fußball-WM 2026 renoviert wird, hat die NFL das Mexiko-Spiel für die kommende Saison nach Deutschland vergeben. Goodell vermied eine Aussage, ob deswegen sowohl Frankfurt wie auch München Austragungsort sein werden. Er sprach davon, „mindestens“ ein Spiel werde in Frankfurt stattfinden. Grundsätzlich sagte er über das Engagement der NFL in Deutschland: „Wir kommen dadurch voran und es zeigt die unglaubliche Unterstützung, die wir da haben. Unsere Liga hat es geliebt, unsere Teams, unsere Fans global - man wird mehr Football in Deutschland sehen.“