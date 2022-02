NFL in Deutschland : „Eine bessere Werbung für Football gibt es nicht“

Alexander Steinfort (rechts), Sebastian Vollmer (2.v.r.) und Jakob Johnson (Mitte) freuen sich auf die NFL in Deutschland. Foto: Marcel Wolber

Los Angeles In den kommenden vier Jahren wird es vier reguläre Saisonspiele der National Football League in München und Frankfurt geben. Die Verantwortlichen der US-Profi-Liga sehen darin die Chance, American Football in Deutschland endgültig als Sportart fest zu etablieren.

Als Jakob Johnson 2007 zum ersten Mal Helm und Schutzausrüstung anzog, war American Football noch eine Randsportart. „Heute ist die Aufmerksamkeit viel größer, es gibt jede Menge Fernsehzeit un­d viele Fans in Deutschland“, findet der deutsche Profi, der bei den New England Patriots in der National Football League spielt. Und die Präsenz soll in den kommenden Jahren noch deutlich wachsen. Dazu kommt die NFL nach Deutschland. Wie die Liga anlässlich des Super Bowls in Los Angeles verkündete, wird in den kommenden vier Jahren jeweils ein reguläres Saisonspiel in Deutschland ausgetragen, München und Frankfurt sind dafür die Austragungsorte.

„Das ist die große Chance, den Sport in Deutschland noch stärker zu etablieren. Nichts geht über ein Live-Erlebnis, besonders beim Football. Eine bessere Werbung für den Sport gibt es nicht“, erklärte Johnson im Gespräch mit dem General-Anzeiger weiter. Reguläre Saisonspiele in Deutschland auszutragen sei das Ziel der deutschen Spieler in der NFL gewesen, auf das sie Jahre lang hingearbeitet hätten. Der 27-Jährige ist sich sicher, dass dadurch auch mehr Kinder zum Football finden werden. „Und umso mehr Kinder Football spielen, desto größer ist auch die Chance, dass wir mehr Spieler in die NFL bekommen.“

Ähnlich sieht das auch Sebastian Vollmer, der selbst auch mehrere Jahre bei den Patriots gespielt und mit ihnen zwei Mal den Super Bowl gewonnen hat. „Mit den Spielen kommt auch mehr Förderung der Jugendarbeit nach Deutschland. Und darauf kann man dann weiter aufbauen“, so Vollmer weiter. „Von der Athletik gibt es auch in Deutschland oder in anderen Ländern genug Sportler, die für die NFL infrage kommen. Sie fangen nur meist nicht so früh mit dem Football spielen an, deswegen haben sie es schwerer, den Sprung in das US-Profigeschäft zu schaffen“, erklärt der 37-Jährige, der selbst erst mit 17 Jahren mit dem Sport begonnen hat.

Nach Aussagen der NFL-Verantwortlichen gibt es in Deutschland rund 19 Millionen Football-Fans. Für die erste NFL-Partie auf deutschem Boden, die im Herbst in München ausgetragen wird, hätten sich bereits 215.000 Interessenten gemeldet, die Karten kaufen wollen. Die weitere Reihenfolge für die Austragungsorte in den Jahren 2023 bis 2025 steht nach Angaben von Alexander Steinforth, General Manager für die NFL in Deutschland, noch nicht fest. Das könne alternierend zwischen München und Frankfurt laufen, es wäre aber auch eine andere Lösung denkbar. Das hänge auch von den Verfügbarkeiten der Stadien ab und könne auch erst Ende des Jahres entschieden werden.

Ebenfalls offen ist, welche Teams die Fans in Deutschland zu sehen bekommen. „Wir hoffen aber, dass wir die vier Mannschaften mit Marketingrechten in Deutschland auch je einmal nach München beziehungsweise Frankfurt bekommen“, sagte Damani Leech, NFL Chief Operating Officer Internation. Das hieße, dass die deutschen Fans die New England Patriots, die Kansas City Chiefs, die Tampa Bay Buccaneers und die Carolina Panthers zu sehen bekämen. „Zumindest für das erste München-Spiel wissen wir im späten Frühjahr mehr“, erkläre Steinforth.