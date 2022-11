Tampa Bay schlägt Seattle : Die NFL elektrisiert die deutschen Fans in München

Quarterback-Legende Tom Brady führte seine Tampa Bay Buccaneers in München zum Sieg über die Seattle Seahawks. Foto: dpa/Sven Hoppe

München Das erste reguläre Saisonspiel der NFL in Deutschland war ein voller Erfolg. Fans aus ganz Europa und den USA feiern friedlich in München. Und Superstar Tom Brady lobt die Atmosphäre.

8500 Kilometer sind Kevin, seine Freundin und zwei weitere befreundete Pärchen geflogen. Für ein Football-Spiel. Das erste reguläre Saisonspiel der US-Profi-Liga NFL auf deutschem Boden. Die Freunde sind eigens aus der Nähe von Seattle angereist, um das Spiel ihrer Seahawks gegen die Tampa Bay Buccaneers zu sehen. „Am Tag, als feststand, dass die Seahawks in Deutschland spielen, haben wir die Reise gebucht“, erzählt Kevin vor der Allianz Arena. Karten für die Partie hatten sie da noch nicht. „Wir wären so oder so gekommen“, sagt der US-Amerikaner, und dafür gibt es neben den Seahawks noch einen weiteren Grund: „Wir kommen aus Leavenworth, ein Dorf im bayerischen Stil im US-Staat Washington. Da mussten wir doch nach München kommen“, sagt Kevin schmunzelnd. Karten musste das Sextett übrigens „teuer“ über eine Reseller-Plattform kaufen, wie sie sagen, ohne den genauen Preis zu nennen. Aber das sei es wert gewesen.

Genau wie die meisten anderen der 69.811 Karteninhaber sowie Tausende weitere Fans ohne Ticket waren Kevin und seine Freunde bereits Stunden vor der Begegnung vor der ausverkauften Allianz Arena. Auf einer Fanmeile mit Foodtrucks und Getränkeständen konnten sich die Football-Begeisterten im 40-Yard-Lauf sowie im Football werfen und kicken messen. Andere versuchten noch mit selbst geschriebenen Pappschildern jemanden zu finden, der ihnen noch Karten für das Spiel verkauft.

Cro heizt vor dem Spiel ein

Im Stadion sahen die Besucher nach dem Auftritt von Rapper Cro einen schwachen Beginn beider Teams. Dann aber zeigte Tom Brady, warum er als größter Footballer aller Zeiten gilt. Der Superstar-Quarterback agierte zur Laola-Welle des Publikums deutlich besser als in den vergangenen Wochen. Während Brady auf den Leinwänden noch das Publikum mit „Go Bucs, auf geht’s Deutschland“, anheizte, dirigierte er sein Team auf dem Rasen zu einer 14:0-Halbzeitführung. Die Seahawks kamen auf dem rutschigen Rasen der Allianz Arena überhaupt nicht auf Touren. Zwar brachte Jason Myers seine Farben mit einem Field Goal zum 3:14 auf die Anzeigetafel, doch Brady schlug mit einem Pass auf Chris Godwin zum 21:3 zurück. Die Seahawks erinnerten sich erst spät an ihre Stärken: Zunächst markierte Tyler Lockett nach Pass von Geno Smith das 9:21, dann warf Brady den Ball in die Arme eines Seahawks-Verteidigers. Das Team von der Westküste nutzte den Fehler und kam nach Pass von Smith auf Marquise Goodwin sogar auf 16:21 ran. Und die deutschen Fans bekamen zumindest ein wenig vom erhofften spannenden Finale. In dem bewies Brady in seiner vermutlich letzten Saison nochmal seine Klasse und ließ nichts mehr anbrennen. Und auf den Rängen stimmten die Fans „Oh, wie ist das schön!“, „Sweet Caroline“ und „Country Roads“ an.

Tom Brady lobt deutsche Fans

Kevin (links) und seine Freunde sind gut 8500 Kilometer aus Seattle angereist, um beim ersten NFL-Spiel in Deutschland dabei zu sein. Foto: Wolber

„Das war eine der besten Football-Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Das sagt wohl viel bei einer 23-jährigen Karriere. Die Stimmung war einfach elektrisch vom ersten Moment an, als wir das Feld betraten. Das war einfach unglaublich“, lobte Brady nach der Partie. Und sein Teamkollege Chris Godwin ergänzte: „Noch Minuten nach dem Spiel waren alle Zuschauer auf den Rängen, die Fans hier haben nach American Football gelechzt. Und ich bin dankbar, dass ich Teil dieser tollen Erfahrung war.“

Rückblick: Wie sehr sich die deutschen Football-Fans dieses Spiel gewünscht hatten, hatte sich bereits Tage vor der Partie angekündigt. Die NFL und ihre Fans hatten nahezu die ganze Stadt für sich in Beschlag genommen. Plakatwände waren vollgeklebt, tagelang gab es verschiedene Aktionen, und auf der Fanmeile am Odeonsplatz machten die Besucher Fotos von sich neben den überdimensionierten Helmen ihrer Lieblingsmannschaften. Am späten Nachmittag verlagerte sich das Geschehen dann in Richtung der zahlreichen Brauhäuser und Restaurants, die zu NFL-Pubs umgewidmet wurden. Insbesondere im Namen der vier Clubs, die sich zunächst für vier Jahre die exklusiven Vermarktungsrechte für Deutschland gesichert haben: die Buccaneers, die New England Patriots, die Carolina Panthers und die mit dem FC Bayern verbandelten Kansas City Chiefs.

Fans feiern in den Fan-Pubs

Foto: dpa/Felix Hörhager 56 Bilder Die NFL zu Gast in München

Und der Andrang vor den Team-Pubs war riesig. Vor der Augustiner Bierhalle, dem „Seahawks Haus“, standen Schlangen aus zwei Richtungen mit jeweils mehr als 100 Menschen an. Derweil schallte immer wieder ein lang gezogenes „Seaaa - hawks, Seaaa - hawks, Seaaa – hawks“ durch die Stadt. Während ein paar Fans noch mit einem Football in der Fußgängerzone warfen, sammelten sich viele in Grün und Blau gekleidete Seattle-Anhängerinnen und -Anhänger vor dem Schneider Bräuhaus, wo die Fan-Party des größten deutschen Seahawks-Fanclubs stieg.

Auch vor dem Herrschaftszeiten, dem „Zu Hause der Patriots“, warteten mindestens 100 Fans in der Schlange auf Einlass, denn neben dem Maskottchen Pat Patriot und den Club-Cheerleadern wurden dort die beiden deutschen Ex-Profis Sebastian Vollmer und Markus Kuhn erwartet. Etwas ruhiger ging es dagegen vor dem Hochreiters (Carolina Panthers) und dem Augustiner Klosterwirt (Kansas City Chiefs) zu. Warten war aber auch hier nötig, um eingelassen zu werden. Die längste Schlange jedoch bildete sich vor dem legendären Hofbräuhaus, das die Tampa Bay Buccaneers in Beschlag genommen hatten.

Dorthin hatte es auch Enrico verschlagen, der seit 2011 Football-Fan ist und ein New-England-Trikot von Tom Brady und eine Buccaneers-Kappe trug. Nachdem er zuvor schon in den Team-Pubs der Patriots und Seahawks war, war er ins Hofbräuhaus zurückgekehrt. „Hier ist einfach die beste Stimmung“, sagte er. Der Rostocker, der wegen eines Fußbruchs eine Schiene trägt, hatte eine Odyssee hinter sich. Er war am Freitagabend um 18 Uhr von zu Hause in Richtung München gestartet. Weil er seinen Anschlusszug in Berlin um zwei Minuten verpasste, reiste er über Frankfurt und Stuttgart weiter und kam erst am Samstagmorgen um 7 Uhr in München an. Mehr Glück hatten er und seine fünf Mitstreiter dafür beim Kauf der Karten für das Spiel, die sie regulär über das Ticketportal für 75 Euro pro Stück ergattern konnten.

Karten für 530 Euro pro Stück

Auch Adrian hatte keine Probleme damit, eine Karte zu bekommen. Als Dauerkarteninhaber in Tampa hatte er sein Ticket für die Allianz Arena über die Buccaneers bekommen. Zusammen mit vielen anderen Fans war er am Donnerstag aus Florida nach Bayern geflogen. Am Dienstag geht es für ihn zurück. Von Deutschland ist er begeistert: „Die Leute hier sind so nett und freundlich, die Architektur ist super. Ich liebe und genieße es. Und das Bier ist besser als bei uns.“

Weniger Glück hatten dagegen Sean und Celaine. Die beiden waren aus Irland nach München gekommen, allerdings hatten sie keine Karten für die Partie bekommen. „Aber wir genießen die Stadt und wollten so oder so kommen.“ Bis zum letzten Moment wollten sie noch versuchen, an Karten zu gelangen.

Für die Düsseldorfer Dirk und Matthias war das keine Option. Auch sie hatten keine Karten über das reguläre Portal bekommen. Sie hätten sich sofort nach Verkaufsstart eingeloggt, in der virtuellen Schlange aber nur auf Platz 780.000 gestanden. „Da muss sich die NFL was einfallen lassen. Das geht so nicht. 20 Minuten nach Verkaufsstart gab es schon Tickets auf Ebay. Das ist nicht fair“, kritisierte Dirk. Das Duo schlug am Ende bei Ebay zu. Kostenpunkt: 530 Euro pro Karte.

„Das Wochenende war ein voller Erfolg“

„Trotzdem glauben wir einen guten Deal gemacht zu haben.“ Es sei eine tolle Atmosphäre in der Stadt, „wir lernen Fans aus ganz Europa und den USA kennen. Und es ist alles absolut friedlich, nicht wie beim Fußball“, sind sich die beiden einig. Das Duo war in diesem Jahr auch schon bei einem der NFL-Spiele in London. „Man kann die beiden Städte nicht vergleichen: Hier in München ist alles viel zentraler und voller. Dafür muss man auch mehr anstehen. In London verläuft sich das mehr“, erklärt Dirk. Für ihn ist das Wochenende ein voller Erfolg, und er ist sicher, dass die NFL in Deutschland eine lange Zukunft hat.

Dass kann auch das Sextett um Kevin aus Seattle nur so unterstreichen. Eine Woche lang waren sie in Bayern, fuhren nach Berchtesgaden und nach Österreich, bevor sie an diesem Montag noch einmal 8500 Kilometer zurückreisen in ihre „bayerische“ Heimat. „Es war einfach fantastisch hier, wir lieben es.“