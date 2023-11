Die NFL in Deutschland Frankfurt feiert ein Football-Spektakel

Ein Traum geht in Erfüllung. „Once in a lifetime“, nennen Andrew, Abbey, Catlin, Kristie, Jason, Brian ihren Besuch in Deutschland, wo zumindest fünf von ihnen auch noch nie zuvor waren. Jetzt hat sie die NFL nach Frankfurt gebracht, wo sie „ihre“ Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins anfeuern wollen. Die drei Paare sind Dauerkarteninhaber beim Football-Team aus Missouri, jedes Jahr besuchen sie auch ein Auswärtsspiel des Teams von Cheftrainer Andy Reid. „Warum also nicht die Partie in Frankfurt“, sagen sie sich. Am Donnerstag angereist, bleiben sie eine Woche, um sich noch Berlin und die Schweiz anzusehen.