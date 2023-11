Deutschland-Spiel der NFL Patriots enttäuschen beim Heimspiel in Frankfurt

Die NFL hat auch am zweiten Wochenende in Folge ein friedliches Fanfest in Deutschland gefeiert. Anhänger mit Trikots von nahezu allen 32 Clubs der US-Profi-Liga waren nach Frankfurt gekommen, um sich selbst im Football zu probieren, mit Menschen aus den USA, Europa und Deutschland zu feiern und natürlich das Spiel von New England gegen Indianapolis zu schauen. 50.144 Zuschauer waren in den Deutsche Bank Park gekommen, wo der sechsmalige Super-Bowl-Champion Patriots als offizielles Heimteam den Colts mit 6:10 unterlag.