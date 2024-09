American Football NFL-Legende Favre an Parkinson erkrankt

Die American-Football-Legende Brett Favre ist an Parkinson erkrankt. Das offenbarte der ehemalige Quarterback bei einer Zeugenaussage zur Veruntreuung von Sozialhilfegeldern in Mississippi. Dabei wird nicht gegen den 54-Jährigen ermittelt, der in der NFL für Atlanta, Green Bay, die New York Jets und Minnesota aktiv war. Mit den Green Bay Packers hatte Favre 1997 den Super Bowl gewonnen.