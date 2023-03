American Football : NFL: New York Giants verlängern mit Quarterback Daniel Jones

NFL: New York Giants verlängern mit Quarterback Daniel Jones

Die New York Giants und Quarterback Daniel Jones haben ihre Zusammenarbeit um vier Jahre verlängert. Foto: Abbie Parr/AP/dpa

New York- Mit Daniel Jones ist in der nordamerikanischen Football-Liga NFL ein weiterer Quarterback zum Großverdiener aufgestiegen.

Die New York Giants haben den Vertrag mit Jones um vier Jahre verlängert. Der TV-Sender ESPN berichtet, dass Jones mindestens 160 Millionen Dollar verdienen soll. Durch Boni sollen 35 Millionen Dollar hinzukommen können.

Der Quarterback hatte nach drei durchwachsenen Jahren in New York eine starke Saison absolviert. Der 25-Jährige führte die Giants erstmals seit sechs Jahren wieder in die Playoffs.