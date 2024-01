Der Weg zum Super Bowl Das sollten Sie zu den Playoffs in der NFL wissen

Endstation Las Vegas: Die glitzernde Stadt der Hotels und Kasinos in der Wüste von Las Vegas ist in diesem Jahr das Ziel von 14 Football-Mannschaften. Denn die Clubs der US-Profi-Liga NFL, die ab diesem Samstag in die Playoffs starten, wollen in den Super Bowl, der in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar mitteleuropäischer Zeit in der Spielermetropole ausgetragen wird. Während zwölf Team schon an diesem Wochenende im Einsatz sind, dürfen die San Francisco 49ers und die Baltimore Ravens noch zuschauen. Als beste Teams der regulären Saison haben sie ein Freilos in der ersten Playoff-Runde. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick: