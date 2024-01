Divisional Round 16 Namen geben Amon-Ra St. Brown Motivation

Das sieht heute etwas anders aus: Im Playoff-Viertelfinale erwarten die Lions am Sonntag (19 Uhr MEZ) als Favorit die Tampa Bay Buccaneers. Doch Detroit will mehr, will eine Statistik ausradieren, die die Fans seit Ewigkeiten quält: Als nur eine von vier Mannschaften waren die Lions noch nie in einem Super Bowl, dem Endspiel der NFL, dabei. Das soll sich nun auch mit der Hilfe von Amon-Ra St. Brown ändern, der vor dem wichtigsten Spiel seiner Karriere steht. Das wissen auch seine Gäste. 27 Karten hat der Sohn einer Leverkusenerin und eines ehemaligen Bodybuilders aus dem Großraum Los Angeles für das Duell mit den Buccaneers bestellt. Vier der mit Tickets Beschenkten fliegen extra aus Deutschland ein, um am Sonntag in Detroit dabei zu sein.