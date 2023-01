Playoffs in der NFL : Von Mr. Irrelevant zum Hoffnungsträger der 49ers

Brock Purdy ist zum großen Hoffnungsträger der San Francisco 49ers geworden. Foto: dpa/Tony Avelar

Bonn Am Wochenende starten die Playoffs in der National Football League - und ein „Mr. Irrelevant“ steht gleich zum Start am Samstag im Fokus.

Playoff-Auftakt ohne Unbekannte: Wenn an diesem Samstag die K.o.-Runde in der US-Football-Liga NFL startet, dann treffen dort nur Mannschaften aufeinander, die sich schon aus der Hauptrunde kennen. Im Kampf um den Einzug in den Super Bowl, der in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar in Glendale (Bundesstaat Arizona) ausgetragen wird, dürfen lediglich die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs am Wochenende noch zuschauen. Als beste Teams der regulären Saison haben sie ein Freilos in der ersten Playoff-Runde. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Wer hat sich für die Playoffs qualifiziert?

Neben den bereits genannten Eagles und Chiefs haben sich die Buffalo Bills, die Cincinnati Bengals, die Jacksonville Jaguars, die Baltimore Ravens, die Miami Dolphins, die San Francisco 49ers, die Minnesota Vikings, die Tampa Bay Buccaneers, die Dallas Cowboys, die New York Giants und die Seattle Seahawks qualifiziert. Für fünf dieser Playoff-Teams wäre ein Erfolg im Super Bowl eine Titel-Premiere. Denn die Chargers, Jaguars, Vikings, Vorjahresfinalist Bengals sowie die Buffalo Bills, die schon fünf Mal im Finale standen, haben die Vince-Lombardi-Trophäe noch nie in die Höhe gestemmt. Demgegenüber stehen mit den 49ers und den Cowboys zwei Clubs, die bislang fünf Mal erfolgreich waren, beide zuletzt allerdings in den 1990er Jahren.

Wie laufen die Playoffs ab?

Die 32 Vereine der NFL sind in zwei Staffeln (sogenannte Conferences) aufgeteilt – die American Football Conference (AFC) und die National Football Conference (NFC). Aus jeder Staffel haben sich in der regulären Saison sieben Clubs für die Playoffs qualifiziert. Daraus ermitteln die Teams aus beiden Conferences im K.o.-System je einen Super-Bowl-Teilnehmer. Aus einer Setzliste basierend auf den Ergebnissen der regulären Saison ergeben sich die Begegnungen, wobei die beste Mannschaft aus jeder Staffel in der ersten Playoff-Runde ein Freilos hat. Das sind die Eagles für die NFC und die Chiefs aus der AFC.

Wer sind die Favoriten auf den Einzug in den Super Bowl?

Die topgesetzten Mannschaften aus Philadelphia und Kansas City haben die beste Hauptrunde gespielt. Das dadurch erreichte Freilos für das Wochenende ermöglicht es ihnen auch, Kräfte zu sparen und angeschlagene beziehungsweise verletzte Spieler zu schonen und wieder fit zu bekommen. Daher gehören sie auf jeden Fall zum Favoritenkreis. Darüber hinaus haben sich sowohl Bengals als auch Bills mit einer starken regulären Saison in den Fokus gespielt. Als heißeste Anwärter zumindest auf eine Super-Bowl-Teilnahme gelten aber die 49ers, die mit einer Serie von zehn Siegen in Folge in die Playoffs starten. Der Titelverteidiger Los Angeles Rams hat sich nicht für die Playoffs qualifiziert.

Worauf dürfen sich die Football-Fans in der ersten Playoff-Runde besonders freuen?

Eine der typischen Cinderella-Geschichten spielt sich gerade in San Francisco ab: Nachdem sich die ersten beiden 49ers-Quarterbacks verletzt haben, dirigiert nun der 23 Jahre alte Brock Purdy das Team aus Kaliforniern auf dem Feld. Im Draft, der jährlichen Auswahl der besten College-Spieler, wurde Purdy an 262. und damit letzter Stelle ausgewählt; im Football-Jargon heißt er deswegen „Mister Irrelevant“: einer zur Auffüllung des Kaders und zum Sparring für die eigentlichen Stars. Doch der Spielmacher wurde in den vergangenen Wochen im Schnelldurchlauf von einem unbekannten Niemand im letzten Winkel des Kaders zur Hauptfigur in einem Aufsteiger-Märchen, wie es Amerikaner und die US-Medien lieben. Ohne Vorbereitung früh eingewechselt nach einer Verletzung von Jimmy Garoppolo, führte er die 49ers Anfang Dezember zu einem 33:17 gegen die Miami Dolphins. In der Woche danach gab er sein Debüt in der Startaufstellung - gegen die Tampa Bay Buccaneers um die Quarterback-Legende schlechthin: Tom Brady. Wieder gab es einen Sieg, wie auch in den folgenden vier Partien bis zum Ende der NFL-Hauptrunde.

Haben deutsche Spieler noch Chancen auf das NFL-Finale?

Im Prinzip ist mit Amon-Ra St. Brown der letzte Deutsche zum Abschluss der Hauptrunde gescheitert. Der Deutsch-Amerikaner gewann zwar mit den Detroit Lions bei den Green Bay Packers, zum Weiterkommen wäre aber zusätzlich eine Niederlage der Seattle Seahawks nötig gewesen - diese blieb aus. Allerdings steht mit dem in Stuttgart geborenen Devery Hamilton ein weiterer Akteur zumindest im erweiterten Team der New York Giants. Theoretisch könnte er in den Playoffs noch in den Spieltagskader berufen werden.

Was beschäftigt die NFL sonst noch?

Damar Hamlin. Der Verteidiger der Buffalo Bills hatte am 2. Januar in der Partie gegen die Bengals nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler einen Herzstillstand erlitten. Hamlin war nach einer Wiederbelebung in kritischem Zustand, erst am Montag wurde er von der Klinik in Cincinnati nach Buffalo verlegt. Am vergangenen Mittwoch durfte der 24-Jährige schließlich wieder nach Hause. Im ersten Spiel nach der Verletzung schienen die Bills besonders motiviert, für ihren verletzten Mitspieler gewinnen zu wollen.