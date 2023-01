American Football : NFL-Profi Hamlin nach Herzstillstand „dankbar für Liebe“

Äußerte sich in einem Video: Damar Hamlin, der einen Herzstillstand erlitten hatte. Foto: John Mccoy/AP/dpa

Buffalo Football-Profi Damar Hamlin von den Buffalo Bills hat sich rund vier Wochen nach seinem Herzstillstand erstmals öffentlich geäußert. Er veröffentlichte ein fast sechsminütiges Video auf Instagram mit dem Titel „Danke.

Eine Nachricht von Damar Hamlin“ und kommentierte es nur kurz und knapp mit: „Von Herzen.“

A special message from our guy @HamlinIsland. ❤️💙#LoveForDamar | #ForDamar pic.twitter.com/YF28bzeLJA — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 28, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

In dem Video, das im Trainingszentrum der Bills gedreht wurde, drückt der 24 Jahre alte Hamlin vor allem seine Dankbarkeit für die Unterstützung aus, die er in den vergangenen Wochen erhalten hat. Nach dem Aus der Bills in den Playoffs am vorigen Wochenende sei jetzt „der richtige Zeitpunkt“, um zu sprechen. Er habe Zeit gebraucht, um sich zu erholen und seine Gedanken zu sammeln.

„Es war einfach viel zu verarbeiten - mental, körperlich, sogar spirituell“, sagte er. „Aber ich kann nicht sagen, wie dankbar ich für all die Liebe bin, all die Unterstützung und alles, was mir gerade in den Weg kam.“ Hamlin fügte an, dass er weiterhin sehr viele Fortschritte bei seiner Genesung mache.

Er war am 2. Januar in einer Partie der regulären Saison gegen die Cincinnati Bengals auf dem Spielfeld zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Eine Woche später konnte er das Krankenhaus in Cincinnati verlassen, weitere zwei Tage später folgte die Entlassung aus dem Hospital in Buffalo. Zuletzt hatte Hamlin bereits wieder ein Spiel der Bills besucht - die Niederlage in den Playoffs gegen Cincinnati.

