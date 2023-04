Eishockey NHL: Draisaitl überragt bei Oilers-Sieg gegen die LA Kings

Torreiche Spiele erlebten die NHL-Fans auch in den anderen drei Partien aus der Nacht zu Donnerstag. Die Dallas Stars schlugen die Minnesota Wild mit 7:3 und glichen in der Serie aus. Das gelang auch den Florida Panthers, die die favorisierten Boston Bruins dank eines starken dritten Viertels mit 6:3 besiegten. Bereits mit 2:0 in der Serie in Front liegen die Carolina Hurricans. Gegen die New York Islanders gewann das zweitbeste Hauptrundenteam nach Overtime mit 4:3.