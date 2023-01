Eishockey : NHL: Oilers verlieren ohne Nationalspieler Draisaitl

Seattle- Ohne Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers zum Abschluss des Jahres 2022 eine Niederlage kassiert.

Die Oilers unterlagen in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) gegen die Winnipeg Jets. Der 27 Jahre alte Draisaitl fehlte seinem Team dabei wie schon in der vorherigen Partie. Sein Trainer Jay Woodcroft hatte dies mit „Beulen und Prellungen“ begründet. Dies sei aber „normal“ in dieser Phase der Saison.