ATP-Tour „Nicht bereit“ - Tennisstar Zverev sagt für Stuttgart ab

Zverev war Topgesetzter beim Auftakt in die Rasensaison auf dem Weissenhof und sollte am Donnerstag im Achtelfinale ins Turnier starten. Doch schon nach dem Endspiel in Paris, das er gegen den Spanier Carlos Alcaraz verlor, war absehbar geworden, dass Zverev nicht in der baden-württembergischen Landeshauptstadt antreten werde. „Die Chancen, dass ich in Stuttgart spiele, sind ähnlich hoch wie die Chancen, dass ich jetzt wieder rausgehe und das Finale gewinne“, hatte er am Sonntag gesagt.