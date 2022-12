Darts-WM : Nicht noch eine Schmach: Van Gerwen warnt vor Viertelfinale

Will noch nicht vom WM-Titel sprechen: Michael van Gerwen. Foto: Steven Paston/PA Wire/dpa

London Der bisher so dominante Michael van Gerwen will bei der Darts-WM in London noch nicht von seinem vierten Titel sprechen.

„Ich bin gerade einmal im Viertelfinale und das letzte Mal, als ich im Viertelfinale stand, wurde ich 5:0 von Dave Chisnall erledigt. Ich möchte nicht nochmal in so eine Situation kommen“, sagte der 33 Jahre alte van Gerwen nach seinem souveränen 4:1 über seinen niederländischen Landsmann Dirk van Duijvenbode am Freitagabend.

„Mighty Mike“, wie van Gerwen genannt wird, ist vor dem Viertelfinale an Neujahr klarer Favorit auf die Sid-Waddell-Trophy. Er bekommt es am Abend (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) mit dem Engländer Chris Dobey zu tun und möchte an seine starken Auftritte im Alexandra Palace anknüpfen.

„Ich bin voller Selbstvertrauen und in der nächsten Runde gibt es auch noch mehr Gewinnsätze. Alles läuft zu meinen Gunsten, aber ich muss fokussiert bleiben“, sagte van Gerwen. Statt wie zuletzt vier müssen im Viertelfinale fünf Sätze für den Sieg her. Sein bislang letzter WM-Titel datiert aus dem Januar 2019. Vor einem Jahr musste van Gerwen kampflos aufgeben, weil er positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

