Eishockey : Niederlagen für deutsche NHL-Profis

Raleigh Die deutschen Eishockey-Profis haben in der NHL mit ihren Teams allesamt Niederlagen kassiert - und die waren überwiegend deutlich.

Nationalspieler Leon Draisaitl verlor mit den Edmonton Oilers 2:7 gegen die Carolina Hurricanes. Moritz Seider kassierte mit den Detroit Red Wings ein 2:8 gegen die New York Rangers. Nico Sturm verlor mit den San Jose Sharks 3:5 gegen die St. Louis Blues, bei denen Torwart Thomas Greiss nicht zum Einsatz kam. JJ Peterka war beim 4:7 der Buffalo Sabres gegen die Vegas Golden Knights auf der Verliererseite - so wie Tim Stützle, der mit den Ottawa Senators nach Verlängerung 3:4 gegen die New Jersey Devils unterlag und zumindest einen Punkt holte.