Liga für weibliche Talente : Nigma Galaxy verteidigt Titel in CS:GO ESL Impact League

Jönköping Nigma Galaxy holt auch in der zweiten Saison der CS:GO ESL Impact League den Titel. Mit dem Sieg im dritten Finale des Jahres gegen Furia dominiert das Team weiter die weibliche Szene.

Furia und Nigma stärkste Teams in Vorrunde

In der europäischen Vorrunde hatte sich Nigma ungeschlagen für das Offline-Turnier auf der Dreamhack Winter qualifiziert. BIG Equipa war dort als einzige deutsche Organisation im Wettbewerb bereits ausgeschieden, auch Navi Javelins war trotz einer Gruppenphase ohne Niederlage noch gescheitert. In Südamerika gab Furia nur eine Karte ab, und dominierte zusammen mit Nigma auch offline weiter die weibliche CS:GO-Szene.

In Schweden kam es nach den Playoffs der ersten Saison und dem Turnier in Valencia bereits zum dritten Aufeinandertreffen der Teams in einem Finale der Impact-Serie. In beiden Fällen hatte sich Nigma überzeugend durchgesetzt, was sich auch im dritten Duell fortsetzte.