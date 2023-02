Wettkampf in Innsbruck : Nolte gewinnt Zweierbob-Weltcup vor Kalicki

Innsbruck/Igls Peking-Olympiasiegerin Laura Nolte hat vor Weltmeisterin Kim Kalicki den Zweierbob-Weltcup in Innsbruck/Igls gewonnen.

„Wir sind richtig erleichtert und happy, dass es noch geklappt hat. Nach dem ersten Lauf dachte ich, wir schaffen es noch aufs Podest, aber an den Sieg hatten wir irgendwie nicht mehr gedacht“, sagte Nolte. Vor dem abschließenden Weltcup im lettischen Sigulda am kommenden Wochenende ist sie in der Gesamtwertung mit zehn Zählern an Kalicki vorbeigezogen. „Platz zwei ist nicht schlecht, eine Hundertstel hinter Laura ist aber bitter. Da müssen wir die Gesamtweltcup-Führung erstmal hinter uns lassen. Mal sehen, was nächste Woche passiert“, sagte Kalicki.