Nordische-Ski-WM : Norweger Krüger holt Gold im Skiathlon - Moch Siebter

Planica Die norwegischen Langläufer haben den Skiathlon bei den Weltmeisterschaften im slowenischen Planica dominiert.

Simen Hegstad Krüger siegte vor seinen Landsmännern Johannes Hoesflot Klaebo und Sjur Röthe. Für Krüger war es das erste WM-Gold. 2021 in Oberstdorf war der 29-Jährige noch Zweiter im Skiathlon geworden. Klaebo hatte sich am Tag zuvor zum WM-Auftakt Gold im Sprint gesichert. Als bester Deutscher belegte Friedrich Moch im Rennen über 30 Kilometer den siebten Platz.

Beim Skiathlon laufen die Sportler zunächst 15 Kilometer in der klassischen Technik, wechseln dann die Ski und absolvieren anschließend 15 Kilometer in der Skating-Technik. Im Skiathlon der Frauen an diesem Samstag greift Olympiasiegerin Katharina Hennig erstmals in WM-Geschehen ein.