Nürburgring : Audi-Werksteam feiert Sieg beim 24-Stunden-Rennen

Nürburg Bei der 50. Auflage des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring hat das Team Phoenix seinen insgesamt sechsten Sieg gefeiert.

230.000 Fans verteilen sich beim 24-Stunden-Rennen rund um den Nürburgring. Auf den Campingplätzen ist schnell kein Platz mehr frei. Ein Besuch am Metzgesfeld und am Brünnchen.

In einem Rennen, in dem am Ende sechs Teams innerhalb einer Runde lagen, siegten die Audi-Werksfahrer Robin Frijns, Dries Vanthoor, Frederic Vervisch (alle Belgien) sowie der Südafrikaner Kelvin van der Linde in ihrem R8 LMS Evo 2. Sie hatten 55,276 Sekunden Vorsprung auf den DTM-Champion Maximilian Götz (Uffenheim), der im Mercedes-AMG GT3 vom Briten Adam Christodoulou sowie Fabian Schiller (Troisdorf) unterstützt wurde.