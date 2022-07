Langstrecken-Serie auf dem Nürburgring : Fehlender Außenspiegel kann Müller und Eriksson nicht aufhalten

Nürburgring Joel Eriksson und Sven Müller haben im Porsche 911 den vierten Lauf der Langstrecken-Serie auf dem Nürburgring gewonnen. Das Duo profitierte von einem Ausrutscher vor ihm fahrender Konkurrenten.

Im Qualifying hatte zunächst Krognes auf dem später drittplatzierten Walkenhorst-BMW die Nase vorn gehabt. Der Norweger umrundete gleich zu Beginn des Trainings den Kurs in 7:51,330 Minuten. Gegen Ende geriet seine Pole-Position in Gefahr, als Nico Menzel in einer schnellen Runde bis auf eine gute Zehntelsekunde an dessen Zeit herankam. Der von ihm pilotierte Huber-Porsche sollte allerdings keine Konkurrenz werden. Aufgrund eines Tempoverstoßes in einer Code-60-Zone wurde er an das Ende der Startgruppe verbannt und musste während des Rennens obendrein noch eine Zwei-Minuten-Strafe antreten.