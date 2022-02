Ticketverkauf startet : Fans können wohl zurück zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring

Event-Pläne in der Eifel : Nürburgring 2022 mit Rock am Ring, aber ohne Formel 1 Die Betreiber des Nürburgrings planen in diesem Jahr wieder mit zahlreichen Veranstaltungen. Auch Rock am Ring soll stattfinden. Die Formel 1 wird dagegen nicht in der Eifel zu Gast sein - zumindest vorerst. Ein Überblick.