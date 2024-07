Tennis Nur ein deutscher Spieler in Hamburg in Runde zwei

Lokalmatador Alexander Zverev, der trotz einer in Wimbledon erlittenen Knieverletzung in seiner Heimatstadt an den Start gehen will, nutzte den spielfreien Tag zu einer weiteren intensiven Trainingseinheit auf der traditionsreichen Anlage der Hansestadt. Der Olympiasieger und Titelverteidiger soll sein erstes Match entgegen erster Planungen nun erst am Mittwoch gegen den niederländischen Qualifikanten Jesper de Jong bestreiten. Schon am Dienstag bekommt es Dominik Koepfer mit Sebastian Baez aus Argentinien zu tun.