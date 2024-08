Tennis Nur Zverev weiter: US-Open-Aus für vier deutsche Herren

Bis auf Alexander Zverev sind alle gestarteten deutschen Tennis-Herren bei den US Open bereits in der ersten Runde gescheitert. Nach Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer verlor auch Daniel Altmaier seine Auftaktpartie beim Grand-Slam-Turnier in New York. Der 25-Jährige aus Kempen musste sich nach schwacher Leistung mit 6:1, 2:6, 4:6, 1:6 dem Argentinier Mariano Navone geschlagen geben.