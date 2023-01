Weltumseglung : Ocean Race: Zum Auftakt Platz drei für Herrmann-Team

Mindelo/Kap Verde- Boris Herrmann und Team Malizia sind vielversprechend ins Ocean Race gestartet. Der Hamburger Skipper ist vorerst zufrieden mit Boot und Team.

„Ich bin super glücklich mit der Leistung unseres Bootes und meines Teams“, sagte Herrmann im Zielhafen von Mindelo. Weiter berichtete der 41-jährige Hamburger: „Es hat fast drei Tage gedauert, bis wir miteinander sprechen konnten, weil es an Bord nach dem Start in den harten Bedingungen so laut und brutal zuging. Danach haben wir beinahe Champagner-Bedingungen genossen, ziemlich schnelles und schönes Segeln.“ Für Platz drei erhält Team Malizia drei Punkte für die Ocean-Race-Wertung. Der Startschuss zur zweiten von insgesamt sieben Etappen von Mindelo nach Kapstadt fällt bereits am Mitwoch.