Halbfinale gegen USA Ohne Druck: Basketballer vor WM-Gipfel gelöst

Am Freitag (14.40 Uhr/Magentasport) wartet gegen das Starensemble von Cheftrainer Steve Kerr nicht nur das wichtigste Länderspiel seit dem EM-Finale vor 18 Jahren, sondern auch eine historische Basketball-Chance: In der riesigen Mall of Asia Arena von Manila ist der erstmalige Einzug ins WM-Endspiel möglich. „Ich bin so gebaut: Wenn ich ein Spiel spiele, will ich es gewinnen. Egal, was kommt. Egal, wer kommt“, sagte Schröder. Sein Team, das ihn beim packenden 81:79 über Lettland im Viertelfinale rettete, ist bei der WM der einzig ungeschlagene Teilnehmer und auf Kurs zur ersten WM-Medaille seit 2002 mit Dirk Nowitzki.