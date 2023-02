Underdog schafft Sensation : Oliveira ist erster chinesischer Weltmeister in Starcraft 2

Oliveira ist erster chinesischer Weltmeister in Starcraft 2

Oliveira ist der erste chinesische Titelträger bei den IEM Katowice in Starcraft 2. Foto: Adam Lakomy/ESL/dpa

Kattowitz Die koreanischen Starcraft-Profis waren bei der IEM Katowice auf dem Weg zu alter Klasse. Doch einem Teilnehmer gelingt der vielleicht überraschendste Triumph in der Geschichte der E-Sport-Disziplin.

IEM Katowice: Starke Playoffs für Oliveira

„Oliveira! Oliveira! Oliveira!“-Rufe hallten durch das Publikum vor der Bühne, kurz bevor der 22-Jährige die begehrte Trophäe in die Höhe gestreckt hatte. „Ich habe Angst, morgen aufzuwachen, und dann war alles nur ein Traum“, verrät er noch, bevor er unter Tränen seiner Familie dankte.

In der Gruppenphase kam der Chinese nur knapp über den dritten Platz in die Playoffs - von da spielte er sich in die Herzen des Publikums. Runde um Runde galt er als Underdog. Er schaltete den Deutschen Gabriel „HeroMarine“ Segat aus (3:1), danach Ex-Weltmeister Riccardo „Reynor“ Romiti (3:2), dann Kim „herO“ Joon-ho. Immer mit einem Lachen im Gesicht, als könne er es selbst nicht glauben.