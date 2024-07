Vor Beginn der Spiele in Paris Olympia-Hoffnung Bauer wartet weiter auf verlorenen Bogen

Bogenschützin Katharina Bauer wartet wenige Tage vor ihrem Wettkampf bei den Olympischen Spielen in Paris weiter auf ihr Sportgerät. Anders als ihr normales Gepäck sei der Bogen noch nicht in der französischen Hauptstadt angekommen, schrieb die deutsche Medaillenkandidatin in der Nacht auf Instagram. „Danke an alle für die Hilfe. Immerhin ist mein normales Gepäck gerade angekommen“, schrieb die 28-Jährige zu einem Foto von sich mit Koffer. „Aber ich warte immer noch auf meine Bogentasche.“