Sommerspiele Olympia in Paris: Diese deutschen Mannschaften sind dabei

Handball: Als EM-Vierter haben die deutschen Männer das direkte Ticket knapp verpasst. Sie haben im März in einem Qualifikationsturnier noch eine Chance. Dann trifft Deutschland in einer Vierer-Gruppe auf Kroatien, Algerien und Österreich und muss mindestens Zweiter werden. Die Frauen müssen im April in einer Gruppe mit Montenegro, Slowenien und Paraguay ebenfalls mindestens Zweiter werden. Letztmalig konnten sich die Handballerinnen 2008 in Peking für die Olympischen Spiele qualifizieren.