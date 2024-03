Sommerspiele in Paris Diese deutschen Mannschaften haben sich für Olympia qualifiziert

Die deutschen Handballer fahren nach Frankreich und kämpfen um Olympia-Medaillen. Das DHB-Team sicherte sich das Ticket für die Sommerspiele durch ein 34:31 am Sonntag gegen Österreich. Die Basketballer sind als Weltmeister automatisch bei den Sommerspielen dabei, die Basketballerinnen auch. Die Volleyballer und beide Hockey-Teams haben sich ebenfalls schon qualifiziert. Andere deutsche Auswahlen können es noch nach Paris schaffen. So ist der Stand der Qualifikation in den Team-Sportarten.