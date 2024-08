Beach-Volleyball Olympia-Revanche geglückt: Müller/Tillmann im EM-Halbfinale

Svenja Müller und Cinja Tillmann spielen bei der Beach-Volleyball-EM in den Niederlanden um die Medaillen mit. Die beiden Hamburgerinnen zogen in Arnheim durch das 18:21, 21:13, 15:13 gegen die zweimaligen Europameisterinnen Tina Graudina und Anastaija Samoilova ins Halbfinale ein.Damit gelang ihnen zugleich die Revanche für die Niederlage im Achtelfinale bei den Olympischen Spielen: Vor knapp zwei Wochen in Paris waren Müller und Tillmann an den Lettinnen gescheitert. Im EM-Achtelfinale hatten sich die beiden Deutschen gegen die Polinnen Jagoda Slimka und Aleksandra Wachowicz aus Polen mit 21:15, 21:14 klar durchgesetzt.Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler sind bei der EM ebenfalls auf Medaillenkurs. Souverän zogen die Hamburger in Apeldoorn durch das 21:16, 21:15 gegen die Niederländer Stefan Boermans und Yorick de Groot ins Viertelfinale ein und spielen am Samstag um den Einzug in die Vorschlussrunde. Ehlers und Wickler sind bei der EM bislang ohne Satzverlust.