Interview vor Winterspielen : So denkt Biathlet Benedikt Doll über Olympia in Peking

So strahlt ein Sieger: Benedikt Doll gewann Ende Januar in Antholz das Rennen im Massenstart. Foto: dpa/Matthias Schrader

Interview Benedikt Doll hat sich beim Weltcup in Antholz in guter Form präsentiert. Nun stehen für ihn die Olympischen Winterspiele in Peking an. Im Interview spricht der Biathlet über die Corona-Maßnahmen in China, die Forderungen nach einem Boykott und die Medaillenchancen der deutschen Herren.