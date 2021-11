Vor Olympia in Peking : Wie China den Unfall eines polnischen Rodlers verheimlicht

Die Olympischen Winterspiele finden vom 4. bis 20. Februar 2022 in Peking statt. Foto: dpa/Zhang Chenlin

Peking Auf der olympischen Eisbahn in Yanqing ist der polnische Rodler Mateusz Sochowicz in eine Absperrung gerast. Der Unfall wird in China nirgendwo thematisiert – weil kein schlechtes Licht auf die anstehenden Olympischen Winterspiele geworfen werden soll.

Von Fabian Kretschmer

In China kann nicht sein, was nicht sein darf: Am Montagnachmittag rast der polnische Rodler Mateusz Sochowicz mit 60 Stundenkilometern die Bahn in Yanqing hinunter und stürzt direkt in eine Absperrung. In der Parallelwelt des Olympischen Gastgebers hingegen ist der Unfall schlicht nicht passiert: Keine einzige Nachricht lässt sich dazu finden, selbst die Suchmaschinen spucken null Ergebnisse aus.

Stattdessen publizieren die Staatsmedien und Diplomaten des Landes allein am Dienstag abertausende Propaganda-Postings auf den sozialen Medien. Die Sportabteilung der Parteizeitung „Peoples Daily“ berichtet von der Trainingswoche für Rodler, ohne den gestürzten Athleten mit einer einzigen Silbe zu erwähnen. Der chinesische Diplomat Zhang Heqing lädt auf seinen Twitter-Account ein idyllisches Foto der schneeverhangenen Rodelbahn, die wie ein „im Schnee schwimmender Drache“ aussehen würde.

Ganz offensichtlich haben die Zensoren wieder einmal zugeschlagen und den Medien einen Maulkorb verpasst. Offensichtlich soll nichts die Olympia-Idylle trüben, auch kein Sportunfall. Die absurde Desinformation der chinesischen Regierung wurde am Dienstag umso offensichtlicher, als dass die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua tatsächlich für kurze Zeit eine knappe Nachricht über den Rodel-Unfall publizierte – nur, um sie wenige Minuten später wieder zu löschen. Der Weltöffentlichkeit ist dies nur bekannt, weil ein polnischer China-Korrespondent es mit einem Screenshot dokumentierte.

Sochowicz zieht sich Fraktur der Kniescheibe und Prellungen zu

Was tatsächlich passiert ist, lässt sich nur im freien Netz außerhalb der Volksrepublik nachlesen: Der 25-jährige Sochowicz musste nach einer Fraktur der Kniescheibe und Prellungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ursache seiner Kollision, so scheint es, ist menschliches Versagen: Der Rodler absolvierte seine Trainingsfahrt von der Frauen-Startposition. Diese wurde jedoch von einer Weiche verschlossen. Wer sich genau für den Fehler verantwortlich zeichnet, ist bislang unklar. Doch der Athlet selbst kritisiert gegenüber polnischen Medien die offensichtlich überforderten Einsatzkräfte: „Das Bahnteam war sehr inkompetent. Sie wussten überhaupt nicht, was sie tun sollen. Jemand kam zu mir und versuchte, meinen freigelegten Knochen mit einem Handschuh zu berühren.“

Dass selbst der Unfall eines Athleten in China unter Verschluss gehalten wird, ist kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines autoritären Systems, das wenig mehr fürchtet als einen freien Informationsfluss. Erst letzte Woche hat der Pekinger Korrespondentenclub in einem Report öffentlich gemacht, wie die Behörden sämtliche Vorberichterstattung über die im Februar stattfindenden Winterspiele verhindern. Ein Fernsehjournalist wurde beispielsweise vom Organisator eines Pressetermins wüst beschimpft, nachdem dieser in einem Bericht auch die Boykottdebatte aufgrund Chinas Menschenrechtsverletzungen angesprochen hatte.