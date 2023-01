Weltcup in Altenberg : Olympiasieger Grotheer Zweiter bei Skeleton-EM

Altenberg Olympiasieger und Weltmeister Christopher Grotheer hat sich erneut Matt Weston geschlagen geben müssen.

Auf der anspruchsvollen Bahn in Altenberg setzte sich der Brite wie in der Vorwoche im Skeleton-Weltcup durch und gewann zugleich den Titel bei der parallel ausgetragenen Europameisterschaft. Nach zwei Läufen bei leichtem Schneefall hatte Grotheer vom BRC Thüringen 0,35 Sekunden Rückstand auf Weston. Dritter in beiden Wertungen wurde der Olympia-Zweite Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg. Felix Keisinger vom WSV Königssee landete im Weltcup auf Rang 14 und in der EM-Wertung auf Platz acht.