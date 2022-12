Langlauf : Olympiasiegerin krank: Hennigs Start bei Tour de Ski offen

Val Müstair Der Start von Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig beim Auftakt der prestigeträchtigen Tour de Ski in Val Müstair ist fraglich. Die 26-Jährige hatte zuletzt mit einer Erkältung zu kämpfen.

Ob sie planmäßig dabei sein kann, soll sich nach dem Abschlusstraining entscheiden, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte. „So oder so werde ich nach der Erkältung vermutlich ein paar Rennen brauchen, um in Schwung zu kommen“, sagte Hennig. „Insgesamt wäre ein weiterer Top-10-Platz in der Gesamtwertung mein Ziel.“