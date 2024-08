Spiele in Paris Paralympics-Eröffnungsfeier: Nachdenklich und spektakulär

Das deutsche Team geht mit rund 143 Sportlern sowie fünf Guides an den Start und will den Abwärtstrend der vergangenen Spiele stoppen. Vor drei Jahren in Tokio verzeichnete die deutsche Mannschaft mit 43 Mal Edelmetall lediglich Platz zwölf im Medaillenspiegel. Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbands, hofft in Paris auf die Rückkehr in die Top-10.