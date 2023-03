Radsport : Paris-Nizza: Vingegaard überholt Pogacar in Gesamtwertung

Paris-Nizza: Vingegaard überholt Pogacar in Gesamtwertung

Dampierre-en-Burly Tour-de-France-Champion Jonas Vingegaard hat dank des Sieges im Mannschaftszeitfahren seines Jumbo-Visma-Teams den großen Rivalen Tadej Pogacar bei der Traditions-Fernfahrt Paris-Nizza in der Gesamtwertung überholt.

Der Däne war auf der dritten Etappe über 32,2 Kilometer rund um Dampierre-en-Burly mit seiner niederländischen Mannschaft 23 Sekunden schneller als UAE-Fahrer Pogacar, der am Ende als Einzelkämpfer das Ziel erreichte und den Schaden noch in Grenzen hielt. Vingegaard, der in der Gesamtwertung nun Fünfter ist, liegt elf Sekunden vor dem Slowenen Pogacar.