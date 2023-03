Paris-Nizza : Pedersen gewinnt zweite Etappe und führt vor Pogacar

Fontainebleau Bei der Sekundenjagd von Radstar Tadej Pogacar hat Ex-Weltmeister Mads Pedersen die zweite Etappe der Traditions-Fernfahrt Paris-Nizza gewonnen.

Pedersen übernahm damit auch die Gesamtführung mit zwei Sekunden Vorsprung auf den zweimaligen Tour-de-France-Champion Pogacar, der den Zwischensprint gewann und wie am Vortag sechs Bonussekunden einheimste. Der 24-jährige Slowene hatte bereits angekündigt, jede Chance zur Attacke zu nutzen.

Schließlich dürfte Pogacar am Dienstag im Mannschaftszeitfahren einiges an Zeit auf seinen großen Rivalen Jonas Vingegaard einbüßen. Der Tour-Champion aus Dänemark ist mit seinem überragenden Jumbo-Visma-Team im Kampf gegen die Uhr über 32,2 Kilometer in Dampierre-en-Burly klar favorisiert.