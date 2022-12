Vorwürfe gegen André Fuhr : Persönliche Differenzen: DHB löst Missbrauchs-Kommission auf

DHB-Präsident Andreas Michelmann steht in Sachen Aufklärung wieder fast am Anfang. Foto: David Hutzler/dpa

Dortmund Das Gremium sollte die Vorwürfe gegen den ehemaligen Bundesliga- und Nachwuchsbundestrainer André Fuhr aufklären. Nun ist nach wenigen Wochen schon wieder Schluss.

„Gründe hierfür waren unüberbrückbare persönliche Differenzen innerhalb der Kommission, welche die für eine Zusammenarbeit notwendige zwischenmenschliche Ebene zerstörten“, hieß es in einer Mitteilung des Verbands. Das Gremium war zur Aufklärung der Vorwürfe gegen den ehemaligen Bundesliga- und Nachwuchsbundestrainer André Fuhr gegründet worden. Eine „zeitnahe Neuberufung der Kommission“ werde angestrebt.

Zahlreiche Spielerinnen meldeten sich

Anfang Oktober waren die ersten Mitglieder der interdisziplinär, extern und unabhängig angelegten Kommission berufen worden, die Ende November in Frankfurt am Main ihre Arbeit aufnahm. Die fünfköpfige Kommission bestand aus der Soziologin Carmen Borggrefe, dem Kriminologen Christian Pfeiffer, der Sportwissenschaftlerin Meike Schröer als Fachberaterin und Expertin in der Prävention sexualisierter Gewalt, Angela Marquardt als Vertreterin der betroffenen Athletinnen und für psychologische Aspekte Benny Barth.