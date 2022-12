NHL : Peterka trifft bei Sabres-Sieg gegen Sharks

Buffalo JJ Peterka hat sein sechstes Saisontor erzielt und mit den Buffalo Sabres das NHL-Spiel gegen die San Jose Sharks gewonnen.

Beim 6:3 vor den eigenen Fans in Buffalo traf der Eishockey-Nationalspieler zum zwischenzeitlichen 2:2. Für die Sabres war es der 11. Saisonsieg im 25. Spiel, die Sharks kassierten ohne den am Oberkörper verletzten Augsburger Nico Sturm die 16. Niederlage in ihrem 28. Spiel. Sturm ist im Duell der Sharks mit den Vancouver Canucks am Mittwoch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wahrscheinlich wieder eine Option.