Leichtathletik : Petros kommt deutschem 10-Kilometer-Rekord näher

Leichtathlet Amanal Petros lief die 10 Kilometer beim Straßenrennen in Valencia in 28:00 Minuten. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Valencia Langstrecken-Ass Amanal Petros ist dem deutschen Rekord über 10 Kilometer beim Straßenrennen in Valencia näher gekommen.

Der 27 Jahre alte Läufer unterbot seine persönliche Bestzeit in 28:00 Minuten deutlich und erreichte in einem starken Starterfeld den 18. Platz. Den nationalen Rekord von Carsten Eich aus dem Jahr 1993 von 27:47 Minuten konnte der Leichtathlet des SCC Berlin nicht unterbieten.

Seine bisherige persönliche Bestzeit von 28:38 Minuten war der in Eritrea geborene Petros 2022 ebenfalls in Valencia gelaufen. In der spanischen Hafenstadt hatte er im Halbmarathon und Marathon (60:09 Minuten/2:06:27 Stunden) deutsche Rekorde aufgestellt.