Mittwoch in Köln : Podolski als TV-Experte beim Länderspiel gegen die Türkei

Köln Am Mittwoch findet das Länderspiel gegen die Türkei in Köln statt. Mit dabei sein wird ein alter Bekannter aus dem DFB-Team: Lukas Podolski tritt bei Privatsender RTL als TV-Experte vor die Kamera.

Lukas Podolski kehrt für ein Spiel als TV-Experte in den Dunstkreis seiner Ex-Kollegen zurück. Podolski begleitet das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei (7. Oktober, 20.15 Uhr) in seiner Heimat Köln für den Privatsender RTL an der Seite des Moderators Florian König. Anfang 2017 beendete Podolski seine Nationalmannschaftskarriere mit 130 Länderspielen, derzeit spielt er in der Türkei für Antalyaspor.