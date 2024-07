Tour de France Pogacar stürmt ins Gelbe Trikot - „War Traumetappe“

Trotzdem bleibt Pogacar gewarnt: „Jonas ist supergut. Er ist in Topform. Wir müssen weitermachen. Das nächste Rendezvous ist am Freitag beim Zeitfahren.“ Am Berg ist Vingegaard der einzige Fahrer, der Pogacar derzeit den Sieg streitig machen kann. Nur der Däne konnte bei den explosiven Bergsprints des Ausnahmekönners ein wenig Paroli bieten. Landsmann Primoz Roglic aus dem deutschen Red-Bull-Team war beim Galibier-Anstieg chancenlos, hielt den Schaden aber wie Zeitfahr-Weltmeister Evenepoel aufgrund einer starken Abfahrt in Grenzen.