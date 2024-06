Tour de France Pogacar über Gelbes Trikot überrascht: „Fühlt sich gut an“

Zu schaffen machte den Fahrern wieder die große Hitze. Wie am Vortag zeigte das Thermometer zum Teil Temperaturen von weit über 30 Grad an. „Ich bin froh, dass ich viel Hitze-Anpassung in der Sauna gemacht habe. Das war sehr unangenehm, scheint aber geholfen zu haben. Ich habe mich gar nicht so schlecht gefühlt“, sagte Klassiker-Spezialist John Degenkolb, der gleich über den Doppelerfolg seiner beiden Teamkollegen Bardet und Frank van den Broek jubeln durfte.