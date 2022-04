Weltrangliste : Polin Swiatek jetzt offiziell Nummer eins im Damentennis

Berlin Die Polin Iga Swiatek ist nun auch offiziell die neue Nummer eins der Tennis-Weltrangliste. Die 20-Jährige folgt auf die Australierin Ashleigh Barty, die überraschend ihren Rückzug aus dem Profitennis verkündet hatte.

Die einstige French-Open-Siegerin Swiatek hatte am vergangenen Wochenende das Turnier in Miami gewonnen und stand schon zuvor als Nachfolgerin von Barty fest. Auf Rang zwei folgt in der am Montag veröffentlichten neuen Rangliste die Tschechin Barbora Krejcikova vor der Spanierin Paula Badosa. Beste Deutsche ist auf Rang 16 die frühere Weltranglisten-Erste Angelique Kerber.